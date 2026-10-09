Amran Siapkan Skema Baru Pasokan Jagung untuk Peternak

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema baru pasokan jagung untuk mengatasi mahalnya harga pakan yang membebani peternak, terutama pada periode September hingga Desember.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah melibatkan Perum Bulog untuk menyerap dan mendistribusikan jagung kepada peternak yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus menekan beban biaya pakan.

Amran mengatakan, pemerintah akan membenahi ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir agar pasokan pakan tetap terjaga dan peternak dapat mempertahankan usahanya. Kebijakan tersebut diklaim menjadi solusi permanen agar persoalan kenaikan harga pakan tidak terus berulang setiap tahun.

"Tadi, kita sepakat, yang pertama, pakan mahal, itu masalahnya. Dan masalahnya di bulan September, Oktober, November, Desember. Di sini kita jaga tiap tahun. Insyaallah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi," ungkap Amran dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, pemerintah akan melibatkan Bulog dalam pembelian dan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bulog juga akan mendistribusikan jagung yang tersedia di gudang sembari melanjutkan pengadaan, dengan memanfaatkan kuota SPHP yang masih tersisa sebanyak 150.000 ton.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas 20.000 hektare hingga Desember 2026. Program ini diarahkan untuk mendukung petani jagung binaan peternak sehingga kebutuhan bahan baku pakan dapat dipenuhi melalui kemitraan langsung.

"Kementerian Pertanian, kami memberikan hari ini sampai Desember 20.000 hektar bibit benih jagung gratis. Kemudian setelah ini tumbuh ditanam, yang membeli adalah kalau peternak katakanlah oversupply, yang menjadi off-taker untuk yang dibina langsung dibeli oleh Bulog," jelas Amran.