Apakah BSU 2026 Rp900 Ribu Cair Sekaligus? Ini Cara Cek Status Penerimanya

JAKARTA - Apakah BSU 2026 Rp900 ribu cair sekaligus? Begini cara cek status penerima. Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026 atau periode Oktober-Desember 2026 dengan anggaran Rp12 triliun.

Saat ini, pekerja mulai ramai mencari informasi mengenai pencairan BSU 2026 Rp900.000. Sejumlah masyarakat bahkan mencoba mengakses laman pengecekan BSU Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengetahui informasi terbaru terkait bantuan tersebut.

Namun, masyarakat masih mengeluhkan proses pencairan BSU. Sebab, belum ada tanda-tanda pencairan BSU 2026 Rp900.000.

Penjelasan Kemnaker

Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026. Kemnaker menegaskan informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026, ya, Rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker melalui media sosial resminya.

Penyaluran BSU 2026

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BSU tersebut diberikan dengan nominal Rp300.000 per bulan. Namun, penyalurannya dilakukan sekaligus untuk tiga bulan.