Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap 90 Persen IUP Kantornya di Jakarta, Pengusaha Daerah Sulit Bersaing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |17:09 WIB
Bahlil Ungkap 90 Persen IUP Kantornya di Jakarta, Pengusaha Daerah Sulit Bersaing
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi Bahlil Lahadalia mengakui saat ini 90 persen pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkantor di Jakarta. Hal ini membuat pengusaha daerah tidak mendapatkan bagian dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya.

Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong kebijakan yang memberikan akses lebih luas bagi pengusaha daerah, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Bapak ibu semua tahu, 90 persen IUP itu kantornya ada di Jakarta. Mana ada daerah tambang di Jakarta. Daerah tambang itu ya di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua," ujarnya dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut dia, mekanisme tender yang selama ini digunakan untuk memperoleh IUP berpotensi menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan kapasitas usaha lebih kuat. Bahlil menilai, tanpa kebijakan afirmatif, pengusaha lokal akan kesulitan memperoleh kesempatan yang setara untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri.

Atas dasar itu, dia menjelaskan pemerintah mendorong perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk memberikan prioritas perolehan IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa melalui mekanisme tender.

"Jadi bagaimana mau bicara tentang Pasal 33? Kita ubah Undang-Undang Minerba memberikan koperasi, UMKM untuk IUP prioritas tanpa tender untuk mengembalikan hak orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247408/menteri_esdm_bahlil-1zQ7_large.jpeg
Bahlil Akui Berat Jaga Harga BBM Subsidi agar Tak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247403/bahlil-R6ch_large.jpg
Cerita Bahlil saat Lobi Minyak dengan Afrika: Kita Ini Saudara, Warna Kulit Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246540/menteri_esdm_bahlil-jrwN_large.jpg
Bahlil Akui Pemangkasan RKAB Batu Bara Sempat Dapat Protes Sejumlah Tokoh Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246509/menteri_esdm_bahlil-P2Nu_large.jpg
Bahlil Bocorkan Kementerian yang Akan Ada di Bawah Kemenko Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245415/bahlil-c8H5_large.jpg
Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245400/bahlil-4aNZ_large.jpg
Bahlil Rangkap Jabatan Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM: Saya Laksanakan Tugas dengan Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement