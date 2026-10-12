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Bahlil Sebut Produksi Minyak dari 43 Ribu Sumur Rakyat Dibeli Pertamina

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |19:20 WIB
Bahlil Sebut Produksi Minyak dari 43 Ribu Sumur Rakyat Dibeli Pertamina
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi minyak dari sumur-sumur rakyat yang telah mendapatkan legalitas telah dibeli oleh PT Pertamina (Persero) dengan harga sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Bahlil mengatakan, pemerintah telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak rakyat yang sebelumnya beroperasi tanpa izin. Kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat di daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya minyak sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ada 43.000 sumur yang punya rakyat. Saya bikin Peraturan Menteri. Semua sumur-sumur rakyat yang tadinya nggak ada izin, kita kasih izin, biarkanlah orang daerah itu juga punya hak untuk mengelola itu di kampung halamannya," ujar Bahlil dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, produksi dari sumur minyak rakyat dapat mencapai sekitar 4–5 barel per sumur per hari. Dengan asumsi tersebut, sumur-sumur rakyat berpotensi menjadi salah satu sumber tambahan produksi minyak dalam negeri sebesar 215 ribu barel per hari.

"Satu hari mereka satu sumur itu bisa mendapat 4-5 barel. Satu barel itu sekitar 159 liter. Harganya 80 persen dari ICP untuk orang beli dan dibeli  Pertamina," kata Bahlil.

Bahlil menilai kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi di daerah penghasil minyak. Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk ikut mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri, sehingga manfaat ekonomi sektor energi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.

 

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