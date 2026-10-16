Respons Kepala Bakom soal MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Saham RI ke Standalone Market

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan membuka suara soal sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mendadak mempertimbangkan penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Syahganda pun meminta awak media untuk menunggu pernyataan resmi dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bursa Efek Indonesia.

“Mungkin nanti ini ada tanggapan dari pemerintah, OJK, Bursa dan yang terkait,” ungkap Syahganda kepada awak media, Jumat (16/10/2026).

Lebih lanjut, Syahganda mengatakan pemerintah tengah mengamati gejolak pasar saham yang kembali terjadi menyusul isu MSCI. Menurutnya, isu tersebut telah berdampak terhadap pasar sejak April lalu.

“Kita tunggu ya. Karena isu MSCI ini kan sudah sejak April lalu efeknya ke pasar. Jadi gejolak pasar kita sedang amati lagi,” pungkasnya.