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IHSG Anjlok, Wamenko Perekonomian: Asing Keluar hingga Harga Turun, Investor dalam Negeri Silahkan Serok

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |21:21 WIB
IHSG Anjlok, Wamenko Perekonomian: Asing Keluar hingga Harga Turun, Investor dalam Negeri Silahkan Serok
IHSG Anjlok (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Menteri Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan ketika dana asing keluar dari pasar modal dan membuat harga saham sejumlah emiten tertekan, maka bisa dimanfaatkan oleh investor domestik untuk mengoleksi saham dengan harga yang lebih murah.

Dradjad mengatakan, terjadinya koreksi IHSG yang pada hari ini telah mencapai 11,57 persen ke level 5.185 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (16/10/2026), dikarenakan sikap panik dari para investor domestik menyikapi pengumuman penyedia indeks global MSCI terkait potensi penurunan klasifikasi pasar modal.

"Malah mungkin dengan asing keluar, harga turun, investor dalam negeri silakan serok aja sekarang," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Dradjad mengatakan, investor dalam negeri seharusnya bisa lebih menganalisa pasar sendiri, dengan mengesampingkan sentimen dari MSCI. Sebab saat ini Bursa Efek Indonesia juga masih terus menjalankan agenda transformasi integritas pasar modal untuk menciptakan iklim pasar yang lebih bagus kedepannya.

Ia berharap kepada para investor domestik tidak perlu melakukan panik berlebihan dengan hingga memicu aksi jual yang masif. Karena menurutnya beberapa emiten yang juga masih memiliki kinerja dan fundamental perusahaan yang cukup baik.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kinerja keuangan agregat perusahaan tercatat yang telah menyampaikan laporan keuangan kuartal II 2026 hingga 30 Juni 2026 menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama. Pendapatan agregat tercatat naik Rp382,85 triliun atau sekitar 13,31 persen, dari Rp2.877,13 triliun menjadi Rp3.259,98 triliun.

 

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