4 MI BUMN Digabung Jadi Danareksa Investments, Aset Kelolaan Ditarget Rp350 Triliun

JAKARTA - CEO Danantara Rosan Roeslani menargetkan dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) PT Danareksa Investment Management Indonesia atau Danareksa Investments mampu menembus Rp350 triliun dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Sasaran tersebut melonjak dua kali lipat dibandingkan posisi kelolaan saat ini yang berada di kisaran Rp170 triliun.

"Pengelolaan kita sekarang Rp170 triliun, tadi disampaikan manajemen (Danareksa Investments) dalam waktu 5 tahun, tapi Danantara mintanya 3 tahun menjadi double atau Rp350 triliun," ujar Rosan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Skala dana kelolaan awal sebesar Rp170 triliun atau setara 8,5 miliar dolar AS tersebut terbentuk dari hasil penggabungan empat perusahaan manajer investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Danareksa Investments. Keempat perusahaan tersebut meliputi PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management dan PT PNM Investment Management.

Integrasi empat manajer investasi BUMN tersebut menempatkan perseroan langsung di jajaran elit pengelola dana nasional. Langkah konsolidasi aset ini disiapkan untuk menciptakan skala ekonomi yang kompetitif sekaligus membuka ruang pertumbuhan yang lebih ekspansif di masa depan.

"Dari empat perusahaan aset manajemen yang kita gabung ini, total asetnya mencapai 8,5 miliar dolar AS atau Rp170 triliun dan menjadikan kita nomor dua terbesar di Indonesia," kata Rosan.

Untuk mengejar target Rp350 triliun dalam waktu tiga tahun, Danantara fokus meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Manajemen perseroan akan memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis bagi para personel dari tim sebelumnya agar mampu mengelola portofolio investasi secara optimal, profesional, dan berkelanjutan.

Lompatan target dana kelolaan tersebut juga wajib diimbangi oleh penguatan tata kelola serta kepatuhan hukum yang solid. Danantara menekankan bahwa reputasi dan integritas merupakan fondasi paling vital untuk menjaga keyakinan para pemodal.

"Karena ini bisnis financial services, trust and confidence menjadi sangat penting sehingga tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi hal yang paling utama," tegas Rosan.