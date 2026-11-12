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PP Presisi Garap Proyek Flyover Tambang di Maluku Utara Senilai Rp68 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |14:15 WIB
PP Presisi Garap Proyek Flyover Tambang di Maluku Utara Senilai Rp68 Miliar
PT PP Presisi Tbk (PPRE) membangun flyover Jalan Produksi Tambang di Moronopo, Maluku Utara. (Foto: Okezone.com/PTPP)
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JAKARTA - PT PP Presisi Tbk (PPRE) membangun flyover Jalan Produksi Tambang di Moronopo, Maluku Utara. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp68 miliar.

Pembangunan proyek ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 27 Oktober 2026. Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah, turut menghadiri kegiatan tersebut.

Flyover dibangun untuk mendukung akses jalan produksi tambang di kawasan Moronopo. Dalam proyek ini, PPRE bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian konstruksi.

Lingkup pekerjaan meliputi penggalian, penimbunan, pemadatan tanah, pembangunan dinding penahan tanah (retaining wall), serta pengerjaan struktur bawah dan atas flyover.

Selain itu, pekerjaan mencakup pemasangan balok beton pracetak (PCI girder) dan pengaspalan badan flyover serta jalan pendekat (oprit) menuju jetty.

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