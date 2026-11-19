Suahasil Pastikan Tambahan Anggaran Rp20 Triliun untuk BPJS Kesehatan

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan akan terealisasi sepenuhnya sebelum akhir 2026.

Pencairan tahap pertama senilai Rp10 triliun telah disalurkan pemerintah, sementara sisa Rp10 triliun berikutnya dijadwalkan cair pada November atau awal Desember 2026.

"Nah, Rp10 triliun lagi akan kita realisasikan bulan November atau awal Desember ini, pasti sebelum akhir tahun, untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan," kata Suahasil saat ditemui di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Kamis (19/11/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa tambahan suntikan dana tersebut ditujukan untuk menopang likuiditas BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada berbagai fasilitas layanan kesehatan.

"Karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai klaim," ujar Suahasil.