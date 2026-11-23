Pertamina Targetkan 84 Anak Usaha Dirampingkan hingga Akhir Tahun

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan perampingan 84 anak usaha selesai hingga akhir 2026. Target tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi terhadap 104 entitas yang dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menyederhanakan struktur perusahaan dan meningkatkan efisiensi bisnis.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, mengatakan perusahaan telah menyelesaikan perampingan terhadap 46 entitas. Pertamina menargetkan 38 entitas tambahan dapat dirampungkan hingga akhir tahun ini.

Dengan demikian, sebanyak 84 dari total 104 entitas ditargetkan selesai menjalani proses penataan pada 2026. Sementara itu, sekitar 20 entitas lainnya akan melanjutkan proses restrukturisasi pada 2027, terutama karena berkaitan dengan status perusahaan terbuka atau Tbk.

“Dari 104 entitas, hari ini kami sudah menyelesaikan 46 entitas yang di-streamline dan menargetkan 38 lagi selesai akhir tahun ini sehingga 84 entitas rampung di 2026, sedangkan sekitar 20 entitas berlanjut di 2027 terutama karena status perusahaan Tbk,” kata Agung dalam forum diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Agung menjelaskan, proses perampingan juga mencakup penyederhanaan struktur perusahaan yang sebelumnya memiliki hingga tujuh lapisan menjadi maksimal tiga lapisan. Penataan ini dilakukan karena Pertamina memiliki 257 entitas atau sekitar 25 persen dari total lebih dari 1.000 perusahaan BUMN dalam ekosistem Danantara.

Menurutnya, banyaknya anak usaha Pertamina tidak terlepas dari regulasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang menerapkan skema Production Sharing Contract (PSC) dengan prinsip ring fence. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap blok atau lapangan migas dikelola oleh entitas perusahaan yang terpisah.

Akibatnya, setiap pengembangan lapangan baru dapat memunculkan perusahaan baru. Ketika lapangan tidak lagi berproduksi atau tidak menghasilkan cadangan migas yang ekonomis, perusahaan pengelolanya tetap berdiri meskipun tidak memiliki kegiatan usaha maupun karyawan. Kondisi tersebut membuat sejumlah entitas berstatus tidak aktif atau dormant.