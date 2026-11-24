Profil dan Kekayaan Ary Bastari, Dirut Baru Bayan Resources Gantikan Low Tuck Kwong

JAKARTA - Profil dan kekayaan Ary Bastari, dirut baru Bayan Resources gantikan Low Tuck Kwong. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Senin 23 November 2026, pemegang saham menyetujui pengangkatan Ary Bastari sebagai Direktur Utama menggantikan Low Tuck Kwong.

Selain mengganti posisi dirut Bayan Resources yang diemban Low Tuck Kwong sejak 10 Januari 2018, RUPSLB juga merombak jajaran direksi dan komisaris.

Perombakan direksi dan komisaris BYAN terjadi usai diakuisisi oleh perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Ary Bastari Jadi Dirut Bayan Resources

Nama Ary Bastari tidak asing di dunia energi. Ary Bastari sebelum menjadi Dirut Bayan Resources, dia menjabat sebagai Direktur Batu Bara di PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).

Ary juga pernah menduduki posisi Direktur Utama PLN Batubara pada Desember 2021 hingga September 2022.

Berikut ini Okezone rangkum profil dan kekayaan Ary Bastari dilansir laman resmi PLN EPI dan data LHKPN, Jakarta Selasa (24/11/2026).

Profil Ary Bastari

Ary Bastari Lahir di Jakarta pada 4 Agustus 1965.

Meraih gelar pendidikan Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 1989 dan Magister Manajemen Universitas Gajah Mada tahun 1998 serta meraih gelar Doktor Universitas Negeri Jakarta tahun 2020.

Ary Bastari punya pengalaman di dunia perbankan sejak 1989 di antaranya Bank Danamon, Citi Bank Jakarta, dan Bank Syariah Mandiri. Executive Vice President Coal Mining Group (2009-2012).

Lalu pada November 2016 menjabat Direktur Utama BUMD Provinsi Kalimantan Selatan, Komisaris Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan serta menjadi Direktur Utama PLN Batubara pada Desember 2021 sampai dengan September 2022.

Dari September 2022 hingga saat ini, Ary menjabat sebagai Direktur Batu Bara PLN EPI.