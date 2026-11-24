Pengembangan Lapangan Geliga-Gula Disetujui, Siap Produksi Gas Jumbo

Searah mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyetujui Plan of Development (POD) untuk pengembangan terintegrasi Lapangan Geliga. (Foto: Okezone.com/Dani)

JAKARTA - Searah mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyetujui Plan of Development (POD) untuk pengembangan terintegrasi Lapangan Geliga dan Gula yang berada di wilayah kerja Ganal Production Sharing Contract (PSC), Cekungan Kutei, lepas pantai Indonesia, sekitar 70 km dari pesisir Kalimantan Timur.

Kedua lapangan tersebut memiliki estimasi sumber daya hidrokarbon in-place sebesar 8 triliun kaki kubik (Tcf) gas dan 250 juta barel kondensat. Demikian dilansir dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Persetujuan ini diperoleh hanya dalam waktu 6 bulan setelah keberhasilan pelaksanaan Drill Stem Test (DST) pada sumur Geliga-1 pada Mei 2026.

"Pencapaian ini semakin menegaskan pendekatan eksekusi fast-track yang secara konsisten menjadi karakteristik pengembangan strategis Searah," tulis keterangan manajemen.

Proyek ini akan mengadopsi konsep pengembangan yang serupa dengan proyek North Hub yang saat ini sedang berjalan, dengan memanfaatkan berbagai sinergi untuk mengoptimalkan biaya dan mempercepat waktu menuju produksi komersial (time-to-market) dengan produksi puncak mencapai 1.000 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd) gas dan 50 ribu barel kondensat per hari (kbbl/d).