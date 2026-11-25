Rayakan HUT ke-16, MNC Life Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Karyawan

JAKARTA - Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-16, PT MNC Life Assurance (MNC Life) menyelenggarakan seminar kesehatan bagi karyawan internal. Kegiatan yang bekerja sama dengan Alia Hospital Jakarta Timur ini berlangsung di kantor pusat MNC Life sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

Mengusung tema “Bebas Nyeri, Tetap Produktif: Jaga Kesehatan Tulang Belakang”, seminar menghadirkan dr. Dhira Atman, SpBS, FINSS, FINPS, S.Kom sebagai narasumber.

Melalui kegiatan ini, karyawan diajak meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang belakang, memperhatikan postur tubuh, serta membangun kebiasaan sehat di tengah aktivitas kerja sehari-hari.

Selain seminar, karyawan dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan dasar atau mini medical check-up (MCU) secara gratis, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Tersedia juga pemeriksaan USG gratis untuk sejumlah karyawan bersama dr. Karunia Ramadhan, Sp.Rad.

Melengkapi edukasi kesehatan, MNC Life turut menghadirkan sesi literasi keuangan yang mengangkat pentingnya kesiapan finansial dalam menghadapi risiko kesehatan.

Sesi ini dirancang untuk membantu karyawan memahami peran perlindungan asuransi dalam perencanaan keuangan pribadi dan keluarga, termasuk pentingnya mengenali manfaat, risiko yang dijamin, pengecualian, serta ketentuan pengajuan klaim.

Perpaduan edukasi kesehatan dan keuangan ini diharapkan dapat mendorong karyawan mengambil langkah yang lebih terencana, baik dalam menjaga kondisi tubuh maupun mempersiapkan kebutuhan finansial. Pemahaman tersebut menjadi bekal untuk memilih perlindungan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta memahami ketentuan polis sebelum mengambil keputusan.

Komisaris MNC Life Josh Hidayat menyampaikan bahwa selama 16 tahun, MNC Life tumbuh bersama dedikasi seluruh karyawan. Di usia ke-16, MNC Life ingin memberikan perhatian kepada mereka yang setiap hari ikut membangun perusahaan.

"Melalui kegiatan ini, kami mengajak MNC Lifers untuk semakin peduli terhadap kesehatan sekaligus memahami pentingnya menyiapkan keuangan keluarga. Semangat perlindungan yang kami hadirkan kepada masyarakat juga harus tumbuh dari dalam perusahaan,” ujarnya di Jakarta.