Pembenahan Pasar Modal RI, Ini Syaratnya

JAKARTA - Penindakan terhadap 10 kasus pelanggaran pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi perhatian, Selain penegakan aturan terhadap emiten dan pelaku pasar, penguatan sistem pengawasan, transparansi, serta tata kelola pasar modal juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Praktisi pasar modal Sanusi mengatakan, pembenahan pasar modal perlu melibatkan seluruh pihak, mulai dari OJK, Self Regulatory Organization (SRO), emiten hingga pelaku pasar lainnya.

”Semua pihak harus memperbaiki diri termasuk SRO, emiten, dan pelaku pasar lainnya. Namun karena OJK adalah regulator dan wasit pasar, standar integritas, kecepatan, dan transparansi pada OJK harus lebih tinggi,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Pada 21 November 2026, OJK mengumumkan penindakan terhadap 10 kasus pelanggaran pasar modal. Regulator menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 3,71 miliar dan memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp 23,77 miliar dalam sejumlah kasus manipulasi perdagangan saham.

Sejumlah perusahaan tercatat masuk dalam daftar sanksi, di antaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP).

Namun, sejumlah pelanggaran yang diumumkan ternyata berkaitan dengan peristiwa beberapa tahun silam. ”Tindakan OJK terhadap 10 kasus pelanggaran, termasuk denda dan pengembalian keuntungan, patut diapresiasi. Namun karena perkara terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2023, investor perlu mendapat penjelasan mengenai kecepatan dan efektivitas dalam proses penanganannya,” ujarnya.

Semen Indonesia, misalnya, dikenai denda Rp550 juta atas kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk kepada masyarakat yang seharusnya dipenuhi sejak April 2021. Kasus lainnya berkaitan dengan transaksi perdagangan saham pada 2021 hingga 2023, serta laporan keuangan tahun buku 2020.

Sanusi menilai penanganan kasus yang lama dan baru ditindaklanjuti sekarang memperlihatkan penegakkan hukum tidak berjalan secara preventif dan baru bergerak setelah masalah menjadi besar. Sanksi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk memperbaiki diri.

”Penindakan pelaku pasar saja tentu tidak cukup. Harus ada peningkatan kredibilitas OJK dan bursa. Terutama OJK karena berperan sebagai wasit,” tegasnya.