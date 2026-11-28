Apa Itu MSCI? Ini Fungsi, Tugas dan Dampaknya bagi Pasar Saham Indonesia

Apa Itu MSCI? Ini Fungsi, Tugas dan Dampaknya bagi Pasar Saham Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Apa itu MSCI? Ini fungsi, tugas dan dampaknya bagi pasar saham Indonesia. Sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI) masih membayangi pasar modal Indonesia, hal ini terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tertekan.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan pasar modal Indonesia dipercepat. Hal ini menjadi salah satu pesan dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan CEO MSCI Henry A Fernandez.

Di sisi lain, MSCI menegaskan proposal penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi standalone market masih berlaku. MSCI membantah pemberitaan yang menyebut lembaga penyedia indeks global tersebut telah menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak berniat menurunkan status pasar modal RI.

"Tidak ada perubahan pada proses konsultasi MSCI atau proposal yang diumumkan pada 15 Oktober, yang masih berlaku," demikian pernyataan resmi MSCI.

Lalu apa itu MSCI? Bagaimana fungsi dan tugasnya, serta apa dampaknya bagi pasar saham Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

MSCI adalah kumpulan indeks tolak ukur (benchmark) pasar saham yang disusun dan dikelola secara independen oleh MSCI Inc. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini awalnya bernama Morgan Stanley Capital International dan dikenal sebagai penyedia riset serta peranti analisis investasi terkemuka.

MSCI membentuk portofolio teoretis yang berisi saham dari berbagai negara, kawasan, dan sektor industri, dengan metodologi seleksi yang ketat dan terstandar. Tiga indeks yang paling dikenal pelaku pasar global adalah:

- MSCI World Index: mengukur kinerja saham-saham unggulan di negara maju (developed markets), seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Jerman.

- MSCI Emerging Markets Index: melacak kinerja bursa saham di negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia termasuk kelompok ini bersama Tiongkok, India, Brasil, dan Korea Selatan.

- MSCI All Country World Index (ACWI): menggabungkan saham dari negara maju dan berkembang sehingga memberi gambaran menyeluruh tentang pergerakan pasar saham dunia.