Menaker Beri Santunan Rp396,5 Juta ke Ahli Waris Korban Kebakaran Pabrik Serang

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp396,56 juta kepada korban meninggal dunia dalam kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Kabupaten Serang, Banten.

Penyerahan santunan secara simbolis dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pada Sabtu (28/11/2026). Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim kepada ahli waris pada 26 November 2026 setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

Total manfaat yang diterima ahli waris mencapai Rp396.563.436. Nilai tersebut terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp276.905.008, Jaminan Hari Tua (JHT) Rp35.247.028, dan Jaminan Pensiun (JP) Rp411.400.

Selain itu, ahli waris juga memperoleh manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp84 juta untuk seorang anak almarhum.

Menaker Yassierli mengatakan, pemerintah memastikan keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjamin keberlanjutan pendidikan anak korban.

"Kami ingin memastikan keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan. Santunan jaminan sosial ini diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, termasuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak korban," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Minggu (29/11/2026).

Selain ahli waris Muhammad Ma’rupin, terdapat 12 korban lainnya yang telah teridentifikasi. Pemerintah memastikan para ahli waris korban tersebut juga akan menerima santunan yang penyalurannya dijadwalkan dalam waktu dekat.