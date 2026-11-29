Transparansi Laporan Perusahaan Jadi Kunci untuk Jaga Kepercayaan Publik

JAKARTA - Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik kepada perusahaan. Terutama di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Di mana kualitas laporan tahunan tidak lagi sebatas pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi cerminan integritas dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo mengatakan, transparansi merupakan bagian mendasar dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Prinsip tersebut perlu diterapkan dalam seluruh proses pengelolaan perusahaan, mulai dari pengambilan keputusan hingga penyampaian informasi kepada publik.

“Bagi kami, transparansi bukan sekadar kewajiban sebagai perusahaan publik, melainkan wujud komitmen kami dalam membangun kepercayaan," ujar Frenky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/11/2026).

"Kami meyakini bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui pencapaian kinerja, tetapi juga melalui integritas dalam setiap proses, akuntabilitas dalam setiap keputusan, serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), Bank Sinarmas mengacu pada lima prinsip, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.