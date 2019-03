JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Pencairan gaji PNS akan dilakukan pada April 2019.

Menurut Pengamat Ekonomi Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudistira, para PNS belum layak diberikan kenaikan gaji. Sebab selama setahun lalu kinerja PNS kurang memuaskan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Ini (pelayanan yang kurang baik) jadi indikator belum layak dikasih kenaikan gaji," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (19/3/2019).

Menurut Bhima ada beberapa indikator mengapa pelayanan PNS belum memenuhi ekspektasi. Alasan yang paling utama menurunnya peringkat kemudahan berbisnis (Easy of Doing Business/EODB) dari peringkat 72 ke 73.

"Rangking EODB kita tahun 2018 justru turun dari 72 melorot ke 73," ucapnya.

Menurut Bhima ini sangat bertolak belakang dengan target yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sendiri menetapkan peringkat EODB Indonesia bisa berada di peringkat 40.

"Target EODB juga 40 besar masih jauh (dari target)," ucapnya.

Seharusnya lanjut Bhima, pemerintah mendorong belanja yang sifatnya produktif untuk meningkatkan EODB atau ekonomi secara nasional. Seperti mendorong pembangunan infrastruktur yang memang pada awal pemerintahan Jokowi-JK menjadi program prioritas.

Pada periode 2019 ini belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur mengalami penurunan 9,25%. Sedangkan belanja pegawai justru naik hingga 22%.

