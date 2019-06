JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini menguat ke level Rp14.200-an per USD. Rupiah menguat menjelang rilis data indeks harga konsumen (IHK) periode Mei 2019.

Baca Juga: Isu Perang Dagang Tekan Rupiah ke Level Rp14.410/USD

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (10/6/2019) pukul 09.46 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 141 poin atau 0,98% ke level Rp14.269 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.255 per USD – Rp14.415 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 45 poin atau 0,31% ke level Rp14.225 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.200 per USD – Rp14.381 per USD pada hari ini.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan indeks harga konsumen (IHK) periode Mei 2019 pada hari ini, Senin (10/6/2019). Pengumuman data laju inflasi ini akan disampaikan Kepala BPS Suhariyano yang dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB di Kantor Pusat BPS, Jakarta.

Pada bulan Mei 2019, bertepatan dengan berlangsungnya bulan Ramadan. Di periode ini tentu terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas, yang memang merupakan siklus musiman pada bulan puasa. Hal ini membuat inflasi di bulan Ramadan cenderung lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya.

(kmj)