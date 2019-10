JAKARTA- MNC Finance kembali membuktikan prestasinya sebagai salah satu perusahaan bidang pembiayaan yang memiliki performa baik. Buktinya perusahaan berhasil meraih penghargaan dalam ajang Multifinance Awards 2019.

MNC Finance meraih penghargaan untuk kategori Very Good Financial Performance for Multifinance Company with Assets between Rp1 triliun-Rp2,5 triliun sepanjang 2018. Adapun penyerahan penghargaan dihadiri langsung Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin dan Direktur MNC Finance Edwin Andu di Jakarta.

Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mengapresiasi kinerja perusahaan pembiayaan yang berhasil membukukan keuangan yang positif selama 2018. Selain itu, penghargaan Indonesia Multifinance Company of the Year 2019 ini, juga sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada perusahaan pembiayaan di Indonesia yang secara tidak langsung meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi dan pencapaian bagi kinerja kami," ujar Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, MNC Finance menyadari bahwa meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia dalam satu dekade terakhir mendorong tingkat konsumsi masyarakat ke arah yang lebih tinggi.

Keberadaan dan fungsi perusahaan pembiayaan sebagai salah satu alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin menjadi tidak terpisahkan, terutama pada kalangan kelas bawah dan menengah. Berangkat dari pemahaman tersebut, MNC Finance hadir dan memberikan solusi untuk pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan, serta sebagai modal awal dari usaha mereka. "Semoga dengan adanya penghargaan ini, MNC Finance dapat semakin dikenal oleh masyarakat dan dijadikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat Indonesia," tukas Gabriel.