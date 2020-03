JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial. Dengan ini, diharapkan masyarakat bawah terjaga daya beli dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Dan pada kesempatan ini saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah," kata Presiden, Selasa (31/3/2020).

Pertama, kata Presiden, tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25% misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta rupiah menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun, dan kebijakan ini efektif mulai April 2020," jelas dia.

Kedua, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. "Dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan," kata dia.

Ketiga, kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

"Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak covid 19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000 sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan," tambah dia.

Keempat, tarif listrik. "Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu untuk bulan April Mei dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan di diskon 50% artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April Mei dan bulan Juni 2020," jelas dia.

Kelima, antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah telah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal baik itu ojek online, supir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian dengan kredit dibawah Rp10 miliar. "OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan di mulai berlaku April ini bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA," jelas dia.

