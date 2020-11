JAKARTA – Dalam rangka memeriahkan perayaan 11.11 tahun ini, The F Thing hadirkan FESTIVAL BRANDED & ORIGINAL dengan banyak promo besar dengan harga spesial yang dimulai dari 11 November sampai akhir November 2020.

Banyak juga promo spesial yang bisa dicek di web thefthing.com dari ribuan brand dengan harga diskon menarik, mulai dari Adidas, Coach, Casio, Tumi dan masih banyak lainnya yang 100% original. Para pelanggan pun langsung dapat gratis ongkir bila telah belanja dengan minimum Rp100.000 saja.

Sebagai bagian dari promo 11.11, ada beberapa brand eksklusif khusus yang hanya dapat ditemukan satu-satunya di fashion e-commerce The F Thing, The F Thing selalu berupaya untuk menyediakan produk fashion, beauty, dan grooming yang eksklusif. Salah satu brand yang eksklusif hanya ada di The F Thing adalah Deus Ex Machina dan juga rangkaian pembersih wajah terbaru langsung dari Jerman yaitu dari brand Garnier.

Berasal dari Australia dan telah membuka banyak cabang lebih dari puluhan negara termasuk di Indonesia (Bali), tersedia 68 produk dari koleksi brand Deus Ex Machina yang dapat ditemukan di web The F Thing. Beberapa top produknya termasuk G50, kaos katun jersey dengan potongan Rocket Fit khas Deus, Land Circle Logo yang adalah kaos berbahan katun 40/1’s combed jersey juga dengan potongan Rocker Fit khas Deus, dan masih banyak lainnya. Dengan membeli produk apapun dari Deus Ex Machina, kamu bisa mendapatkan potongan harga sampai dengan 15% untuk semua produknya dan juga masker gratis di setiap pemebelian.

The F Thing juga mengeluarkan produk original baru dari Garnier khusus untuk para pengamat kecantikan yang diimpor langsung dari Jerman. Lini perawatan kulit Garnier ini menggunakan bahan aktif untuk menjaga kulit tetap segar dengan rangkaian 3 macam produk mulai dari Wash Gel, Micellar Water, hingga Makeup Remover yang juga tersedia untuk jenis kulit normal, kering, sensitif, dan kulit kombinasi. Produk eksklusif dari Jerman ini juga dijual dalam jumlah terbatas. The F Thing adalah perusahaan fashion/lifestyle e-commerce dan platform media digital pertama di Indonesia dari MNC Group. The F Thing menjunjung tagline fashion fusion forward. Dengan fashion sebagai intisarinya, dedikasi The F Thing tak hanya memfokuskan ke progress dari tren fashion terkini, namun juga ke creative visual dan berita editorial, namun juga menjadi medium menggabungkan fashion dan lifestyle industry.