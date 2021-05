NEW YORK - Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang pada akhir perdagangan Jumat. Dolar AS menguat didorong data manufaktur AS.

Mata uang AS mendapat beberapa dukungan setelah data menunjukkan aktivitas pabrik AS semakin cepat pada awal Mei di tengah permintaan domestik.

Indeks dolar mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang naik 0,222% pada level 89,993.

Meski demikian, dolar AS masih berada di level kerugian mingguan karena kekhawatiran pedagang tentang pembicaraan taper dalam risalah Federal Reserve AS berkurang. Indeks dolar AS mencapai level terendah empat bulan di awal sesi, berada pada kecepatan penurunan 0,4% pada minggu ini.

"Tampaknya kekhawatiran pengurangan telah memudar agak cepat," Kepala Strategi Mata Uang Scotiabank, Shaun Osborne, dilansir dari Reuters, Sabtu (22/5/2021).

Namun, Ekonom Pasar Capital Economics, Simona Gambarini, menilai perbaikan berkelanjutan dalam data AS, terutama relatif terhadap Eropa, kemungkinan akan meningkatkan kasus bull untuk greenback.

"Flash PMI terbaru memperkuat pandangan bahwa ekonomi akan terus tumbuh lebih cepat di AS daripada di zona euro dalam beberapa tahun mendatang," katanya.

"Ini masuk ke dalam perkiraan bahwa imbal hasil jangka panjang akan naik lebih cepat di tahun pertama daripada yang terakhir dan bahwa euro akan jatuh kembali terhadap dolar AS," sambung Gambarini.

Sementara itu, pelonggaran pembatasan Covid-19 membantu survei aktivitas layanan Jerman dan bisnis di Prancis menjadi lebih baik dari yang diharapkan pada Mei. Meskipun hanya berdampak kecil pada euro pada. Pound Inggris turun 0,2% pada hari Jumat tetapi berada di jalur untuk keuntungan minggu ketiga berturut-turut terhadap dolar, dibantu oleh serangkaian rilis data yang memperkuat ekspektasi pasar untuk pemulihan ekonomi yang kuat di Inggris Raya. Di sisi lain, bitcoin merosot pada perdagangan Jumat setelah China menggandakan upaya untuk mencegah risiko spekulatif dan keuangan dengan menindak penambangan dan perdagangan cryptocurrency terbesar dan terpopuler di dunia. Bitcoin diperdagangkan turun 11,5% menjadi 35.952,05. Eter turun 14,3%.