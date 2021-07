JAKARTA - Tren selera konsumen kini sudah semakin nyaman dengan burger menggunakan daging palsu. Karena dari bentuk, proses masak, dan rasanya seperti daging umumnya. Karena itu perusahaan teknologi makanan yang didukung oleh Jeff Bezos dan Bill Gates menggunakan jamur sebagai bahan utama untuk menciptakan produk daging alternatif.

Dilansir dari CNBC, Minggu (4/7/2021) perusahaan Natures Fynd, yang berbasis di Chicago telah meraih investasi hingga USD158 Juta dari investor termasuk Bezos, Gates, dan Al Gore. Produk sarapannya yaitu burger dan hamburger yang tanpa daging, keju non krim dan yogurt, lalu nugget non ayam, akan dijadwalkan untuk tersedia di supermarket mulai akhir tahun ini.

Sektor pangan alternatif meroket di tahun 2020 di seluruh pasar ritel AS hingga 27%, dan menjadikan total nilai pasarnya menjadi USD7 Miliar, menurut asosiasi makanan berbasis tanaman (PBFA), sebuah organisasi perdagangan yang anggotanya terdiri lebih dari 200 perusahaan.

Sementara itu, pengiriman produk protein alternatif dari distributor pangan ke restoran komersial juga meningkat 60% tahun di bulan April, menurut lembaga riset NPD Group.

Tren kenaikan di industri didukung oleh Beyond Meat dan Impossible Foods, dengan produk seperti roti, burger, ayam dan produk sosis sukses mengganggu industri pengolahan makanan dengan nilai mencapai USD733 Miliar.

Kondisi ini memaksa Tyson Foods, Purdue, Hormel, Cargill dan produsen daging tradisional lainnya untuk meluncurkan produk mereka sendiri dalam kategori yang sama. Beberapa penjualan daging alternatif mengalami tekanan pertumbuhan di tengah-tengah pandemi dan kebijakan penutupan restoran.

Sebuah laporan terbaru dari J.P. Morgan mengklaim bahwa Dunkin telah mengganti bahan untuk sandwich menggunakan daging produksi Beyond dari berbagai restoran. Walaupun ini belum dikonfirmasi oleh kedua perusahaan (Dunkin dan Beyond Meat). Namun makanan vegetarian dan fermentasi diprediksi akan mengambil 60% pangsa pasar dari penjualan daging global pada tahun 2040. Ini menurut riset sebuah perusahaan konsultan AT Kearney.

Dengan kehilangan 1% pangsa pasar saat ini mungkin tidak terlalu menakutkan bagi produsen daging. Akan tetapi kenaikan biaya daging alternatif pasti membuat mereka menaikkan alisnya.