JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Sempat jatuh ke level 5.900-an, IHSG kembali perkasa ke level 6.000-an. Tercatat, IHSG dibuka 0,43% ke 6.072.

Analis PT MNC Sekuritas Catherine Vincentia mengatakan, masih terdapat beberapa sentimen positif untuk menopang penguatan dari IHSG. Khususnya sentimen positif yang berasal dari dalam negeri, seperti neraca perdagangan yang surplus.

“Misalkan untuk pergerakan IHSG kemarin, kami lihat mungkin masih ada sentimen positif dari dalam negeri. Di mana, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD1,32 miliar,” katanya dalam acara Market Opening IDX Channel, Jumat (16/7/2021).

Catherine menjelaskan, di mana ekspor memang masih lebih tinggi jika dibandingkan impor, meskipun growth dari impor secara tahunan masih lebih tinggi daripada ekspor. Namun, dengan adanya peningkatan dari ekspor dan impor ini memang menjadi sentimen positif untuk IHSG.

“Peningkatan dari ekspor dan impor ini memang cukup baik ya, karena menunjukkan adanya recovery dari ekonomi Indonesia. Meskipun kemarin secara global sendiri mencatatkan penutupan yang bervariasi khususnya di Wall Street. Itu sepertinya tidak menjadi suatu dampak ke IHSG,” katanya.

Lanjut dia, adanya rilis data penjualan mobil dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) di mana tercatat bahwa penjualan mobil meningkat, ini juga diharapkan menjadi salah satu sentimen yang mendorong pergerakan IHSG.

“IHSG sendiri kami cukup positif, karena kemarin juga ada rilis data penjualan mobil dari Gaikindo yang mencatatkan penjualan mobil meningkat secara month on month dan year on year. Di mana, kita lihat secara year on year penjualan mobil hingga bulan Juni itu meningkat sebanyak 50%,” ujar Catherine.

Sementara itu, Catherine menuturkan, pergerakan IHSG hari ini diprediksi masih cenderung mix. Di mana, IHSG akan bergerak di rentang 6.000-6.070.

“Untuk pergerakan IHSG hari ini, kami perkirakan masih cenderung mix ya dengan rentang pergerakan di 6.000-6.070. Nah, untuk rekan-rekan investor mungkin bisa perhatikan ada support yang berada di 5.913 dan resistance di 6.134,” katanya.