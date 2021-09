JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 masih menjadi prioritas utama pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. Indonesia saat ini berada di peringkat ke enam dunia dari 184 negara yang telah banyak melakukan vaksinasi.

Rinciannya, realisasi penyuntikan 129,48 juta dosis vaksin tersebut meliputi 82,11 juta dosis untuk vaksinasi tahap pertama, 46,5 juta vaksinasi tahap kedua, dan 0,87 juta vaksinasi tahap ketiga yang merupakan booster bagi tenaga kesehatan.

Baca Juga: 3 Fakta Harga Vaksin Merah Putih Murah Meriah Cuma Rp71.000

“Kita menembus 100 juta vaksinasi dan Indonesia mendapat akses vaksin ini langkah luar biasa penting untuk negara dengan penduduk besar dan geografi yang luas,” Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Selain itu, vaksinasi harian rata-rata di Indonesia mencapai 516.275 dosis per hari pada Juni dan meningkat menjadi 806.990 dosis per hari pada Juli yang kemudian melonjak hingga lebih dari 1 juta dosis per hari pada Agustus.

Baca Juga: 4 Fakta Stok Vaksin Covid-19 Aman dan Masyarakat Jangan Pilih-Pilih

"Sudah tembus 100 juta vaksinasi, meski kita bukan produsen tapi kita dapat dosis vaksin cukup banyak," bebernya.

Saat ini, Peringkat pertama vaksinasi terbesar diduduki oleh China sebanyak 2,18 miliar dosis, India 826,27 juta dosis, Amerika Serikat 386,78 juta dosis, Brasil 223,47 juta dosis, Jepang 153,12 juta dosis, Turki 106,09 juta dosis, Jerman 105,83 juta dosis, Meksiko 95,64 juta dosis dan Inggris 93,13 juta dosis. Untuk Prancis sebanyak 92,26 juta dosis, Rusia 88,28 juta dosis, Italia 82,67 juta dosis, Pakistan 74,84 juta dosis, Thailand 44,74 juta dosis, Filipina 41,41 juta dosis, Malaysia 40,66 juta dosis, Vietnam 34,1 juta dosis, Kamboja 22,15 juta dosis dan Singapura 9,14 juta dosis.