JAKARTA - MNC Sekuritas kembali memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal terutama dalam bentuk Instagram Live yang bisa dengan mudah diakses melalui media sosial.

Pada perdagangan November lalu, IHSG pernah mengalami kenaikan dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.754 pada Senin (22/11/2021). Posisi net foreign buy di market secara YTD telah mencatatkan angka Rp36,54 triliun. Meskipun demikian, asing cenderung melakukan aksi net sell sebesar Rp3,49 triliun.

Di sisi lain, Bank Indonesia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan berada pada kisaran 3,2% hingga 4%, namun lebih rendah dari perkiraan awal Bank Sentral. Perkiraan awal Bank Sentral adalah sebesar 3,5% hingga 4,3% di sepanjang tahun 2021.

Seperti apakah proyeksi market ketika IHSG solid menguat? Apa saja rekomendasi saham dari tim Riset MNC Sekuritas? Seperti apa harapan terhadap perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2021?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner bertajuk “Market Review and Update” pada Kamis (02/12/2021) pukul 16.00 – 17.00 WIB. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dan dipandu oleh Digital Marketing MNC Sekuritas Farah Almaida. Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas!

