JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan edukasi terkait pasar modal bagi nasabahnya.

Banyak generasi milenial yang berstatus mahasiswa barangkali tengah berjibaku menyelesaikan skripsi. Dalam proses penulisan skripsi, Anda barangkali harus merasakan bolak-balik merevisi skripsi karena terdapat kesalahan penulisan maupun perubahan isi secara substansial.

Baca Juga: Saham Paling Hoki di Tahun Macan Air, Cek Analisisnya di IG MNC Sekuritas!

Seperti halnya skripsi, dalam proses berinvestasi pun bisa saja Anda perlu untuk melakukan revisi. Contohnya, Anda berubah pikiran setelah melakukan pemesanan saham secara online. Selain itu, perubahan juga sangat wajar terjadi di dunia saham yang dinamis sehingga Anda mungkin perlu mengubah strategi trading secara tiba-tiba.

Baca Juga: Ada Promo Imlek, MNC Sekuritas x Reliance Manajer Investasi Bagi-Bagi Cashback Reksa Dana, Begini Caranya!

Dengan kecanggihan aplikasi online trading MotionTrade dari MNC Sekuritas, ada cara mudah bagi Anda yang ingin mengganti atau mengubah order saham melalui aplikasi MotionTrade.

Anda dapat memilih menu ‘Stock' setelah melakukan login pada aplikasi MotionTrade. Setelah itu, Anda dapat memilih menu ’Amend’ untuk dapat memulai proses revisi order saham. Pilih “O” lalu pilihlah saham yang akan Anda revisi. Kemudian, sesuaikan order yang akan diubah.

Jangan lupa untuk mengisi PIN terlebih dahulu sebagai bentuk keamanan dalam bertransaksi. Kemudian, pilih 'Confirm' lalu verifikasi ulang. Penasaran dengan informasi selengkapnya? Simak video tutorial selengkapnya di YouTube MNC Sekuritas atau klik link: bit.ly/mncsrevisiorder!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!