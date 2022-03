JAKARTA - Bahan bakar minyak jenis Pertamax merupakan barang yang tidak disubsidi oleh negara disebut wajar jika harganya ditentukan oleh Pertamina.

Menurut Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, harga jual BBM Pertamax saat ini sudah tidak sehat karena terpaut jauh dengan keekonomiannya.

Di mana, saat ini Pertamax dijual Rp9.000 per liter, sedangkan harga keekonomiannya lebih dari Rp14.000.

“Dijelaskan saja (kondisinya). Pada harga Rp9.000, siapa yang mau nalangi itu (selisihnya),” kata Agus Pambagyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Kemudian, dia juga mengatakan bahwa terkait penentuan harga BBM nonsubsidi, pemerintah tidak perlu ikut campur.

Karena dia menilai pemerintah terkesan takut terhadap opini yang berkembang di masyarakat dengan rencana kenaikan harga Pertamax.

Sehingga, pemerintah sebaiknya menyikapi hal itu dengan penuh tanggung jawab yaitu dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang status BBM Pertamax yang tidak disubsidi.

"Jelaskan saja ke publik bahwa Pertamax itu bukan barang subsidi,” katanya.

Sebagai informasi, Pertamina tercatat sudah lebih dari dua tahun tidak menyesuaikan harga Pertamax dengan harga minyak mentah sebagai bahan bakunya.

Padahal, pesaingnya yang menjual BBM sekelas Pertamax dengan kadar oktan (RON) 92, telah beberapa kali menaikkan harga, mengikuti tren kenaikan harga minyak mentah dunia beberapa bulan terakhir.

Adapun mayoritas SPBU Pertamina menjual Pertamax Rp9.000 per liter. Sedangkan Vivo menjual Revvo (RON 92) sebesar Rp11.900 per liter, BP menjual BP 92 sebesar Rp12.500, dan Shell menjual Super pada harga Rp12.990 per liter.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya M Sinulingga menyebut pihaknya mendukung agar harga Pertamax diatur ulang mengikuti perkembangan saat ini.

“Dengan harga saat ini, Pertamina telah menyubsidi Pertamax. Dan ini jelas artinya, Pertamina menyubsidi mobil mewah yang memakai Pertamax,” ucapnya.