JAKARTA - PT Delta Wibawa Bersama menambah porsi saham pada PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) menjadi sebanyak 342.281.250 lembar saham atau setara dengan 33,07%. Maka dengan demikian, Dimas Wibowo menjadi pemegang mayoritas emiten rumah makan itu.

Disebutkan bahwa Delta Wibawa Bersama menjadi pemegang saham mayoritas setelah membeli sebanyak 266.793.750 lembar saham atau 25,78% LUCY pada di harga Rp107 per lembar pada tanggal 21 April 2022. Untuk itu, Delta Wibawa Bersama menggelontorkan dana seger sebesar Rp28,546 miliar.





Sebelum transaksi itu, Delta Wibawa Bersama telah memegang sebanyak 75.487.500 lembar saham atau 7,29% LUCY. Ditegaskan, tujuan pengendalian ini untuk investasi pada LUCY yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

Untuk diketahui, 98% porsi saham Delta Wibawa Bersama dikuasai oleh Dimas Wibowo. Sehingga penerima manfaat dari perusahaan yang bergerak dibidang properti dimiliki sendiri atau disewa ini, yaitu Dimas Wibowo.

Kejar pertumbuhan bisnisnya, emiten pengelola gerai Lucy In The Sky akan kembali membuka beberapa gerai Lucy In The Sky baru.

Sekretaris Perusahaan LUCY, Ratna Sari pernah bilang, LUCY saat ini memiliki gerai Lucy In The Sky di kawasan Senayan Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan. Selain itu, ada juga gerai Lucy In The Sky di Senayan Park yang mulai dibuka untuk umum pada 14 Desember 2021 lalu.