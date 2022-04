JAKARTA - PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) mengakuisisi 28% kepemilikan saham Jakarta Eye Center. Akuisisi dalam rangka mengembangkan ekspansi bisnis guna melengkapi layanan di bidang kesehatan.

”Perseroan membeli saham PT Nitrasanata Dharma (NSD) entitas yang menjalankan operasi Jakarta Eye Center (JEC),” kata Corporate Secretary Sarana Meditama Metropolitan Rahmiyati Yahya dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, perseroan melakukan pembelian 16.396 saham NSD yang dimiliki oleh Keutenberg Holdings B.V dengan nilai nominal Rp800.000 per saham sehingga total nominal seluruh saham sebesar Rp13,11 miliar. Disebutkan, transaksi tersebut diselesaikan pada 21 April 2022 sesuai dengan akta pengalihan saham yang telah ditandatangani oleh kedua perusahaan.

Maka dengan diselesaikannya transaksi tersebut, SAME memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 28% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam NSD. Saham SAME terpantau menguat 0,49% ke level Rp412 pada 11.14 WIB. Sepanjang tahun berjalan, harga saham SAME naik 10,16% atau 38 poin dengan kapitalisasi pasar yang meningkat menjadi Rp7,06 triliun.

Sebagai informasi, JEC saat ini memiliki empat rumah sakit antara lain JEC Menteng, JEC Kedoya, JEC-Primasana Tanjung Priok dan JEC-Candi di Semarang. Selain itu, JEC juga mengoperasikan sembilan klinik khusus mata yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Makassar dan Denpasar. Sementara SAME yang merupakan jaringan rumah sakit Emtek (EMTK) ini berhasil membukukan kinerja keuangan positif sepanjang tahun 2021.

Perseoan mencatatkan laba bersih Rp138 miliar dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang membukukan rugi sebesar Rp187 miliar. Selain itu, Sarana Meditama Metropolitan membukukan pendapatan jasa-neto sebesar Rp1,27 triliun, naik 55,67% dari tahun 2020 yang dicatatkan sebesar Rp816 miliar. Beban pokok pendapatan perseroan juga dicatat naik menjadi Rp729 miliar dari sebelumnya Rp535 miliar. Perolehan tersebut membuat laba bruto SAME dibukukan menjadi Rp542 miliar, mengalami peningkatan 92,79% dibandingkan dengan laba bruto pada tahun 2020 yakni Rp281 miliar. Sementara laba usaha diperoleh sebesar Rp176 miliar dari periode 2020 mencatatkan rugi Rp33.48 miliar. Secara total aset hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp4,94 triliun, naik 65,25% dari 31 Desember 2020 Rp2,99 triliun. Sedangkan jumlah liabilitas sebesar Rp517 miliar, turun 64,82% dari semula Rp1,46 triliun. Sementara jumlah ekuitas naik 190,66% menjadi Rp4,43 triliun dari sebelumnya Rp1,52 triliun.