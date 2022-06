JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terutama mengenai edukasi pasar modal bagi para investor.

Per Mei 2022, MNC Sekuritas telah memiliki 110 Galeri Investasi, baik syariah maupun konvensional, yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia. Luasnya akses terhadap pasar modal yang difasilitasi MNC Sekuritas ini membuktikan komitmen Perseroan dalam mengembangkan pasar modal, khususnya di kalangan milenial. Berikut ini 3 strategi investasi saham untuk investor milenial:

1. Mulai dari Menabung Saham

Salah satu strategi yang dapat Anda lakukan untuk berinvestasi saham adalah dengan memulainya dari menabung saham secara rutin. Pada dasarnya, kegiatan ini dilakukan dengan menginvestasikan sejumlah dana di saham tertentu dalam jangka waktu panjang. Kebiasaan baru yang dipupuk ini diharapkan dapat menjadi awalan yang baik untuk menciptakan kedisiplinan berinvestasi, khususnya bagi pemula.

2. Membeli Saham dengan Buy on Weakness

Strategi lainnya yang dapat Anda terapkan adalah membeli saham dengan strategi buy on weakness. Strategi ini dapat Anda lakukan ketika harga saham telah terkoreksi atau turun selama periode tertentu hingga mencapai titik tertentu. Pembelian di harga bawah suatu saham ditujukan untuk antisipasi pembalikan arah saham tersebut.

3. Menerapkan Prinsip Investasi Dollar Cost Averaging

Selain dua strategi di atas, Anda dapat juga menerapkan prinsip investasi dollar cost averaging (DCA). Anda dapat memulai penerapan strategi ini dengan membeli saham yang sama sedikit demi sedikit serta terus menerus untuk memiliki saham tersebut sebanyak mungkin. Kelebihan lainnya, Anda tidak perlu terlalu memusingkan pergerakan harga saham ketika memilih investasi dengan prinsip ini. Pastikan Anda memilih saham yang punya prospek baik ke depannya!

Itulah dia 3 strategi investasi saham yang dapat diterapkan oleh investor milenial yang ingin memulai langkah dalam berinvestasi saham. Penasaran ingin tahu seperti apa saham terbaik yang sesuai untuk investasi Anda? Jangan lupa simak ulasan selengkapnya mengenai kabar terkini pasar modal melalui Instagram Live dan YouTube Live “Morning Meeting” setiap hari Senin - Jumat pukul 08.15 – 08.45 WIB di channel MNC Sekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

#MNCSekuritas #MotionTrade #MotionTradeDuluAja #GampangBeliSaham #YukInvestasiYuk