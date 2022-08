JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal melalui IG Live.

Kebutuhan manusia semakin meningkat dari waktu ke waktu, sementara itu biaya kebutuhan hidup terus mengalami kenaikan harga atau inflasi. Selain itu, demografi Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda yang terbagi menjadi 2 kutub berbeda dalam hal keuangan, yaitu kelompok yang seumur hidup bekerja dengan orang lain (karyawan) dan kelompok yang memiliki gaya hidup FIRE (Financial Independence, Retired Early). Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang pasti ingin mewujudkan FIRE, akan tetapi Latte Factor kerap mempengaruhi perencanaan keuangan yang telah disusun.

Untuk mengimbangi kondisi tersebut, Anda dituntut lebih disiplin dalam menerapkan perencanaan keuangan sehingga dapat menyisihkan penghasilan bulanan untuk berinvestasi. Dengan berinvestasi, masyarakat diharapkan dapat menyusun prioritas keuangan dan menerapkan gaya hidup hemat atau frugal living. Hal ini penting dilakukan untuk membantu Anda mempersiapkan keuangan di masa depan, bahkan mencapai gaya hidup FIRE yaitu bebas secara finansial dan pensiun dini.

Apa yang dimaksud dengan Latte Factor? Apa saja pengaruh Latte Factor terhadap perencanaan keuangan dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu, bagaimana menyusun perencanaan keuangan untuk mewujudkan gaya hidup FIRE?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live dengan mengangkat tema “Nikmati Kebebasan Finansial dengan Berinvestasi” pada Rabu (31/08/2022) pukul 16.00 WIB. Ulasan IG Live ini akan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah bersama narasumber Research & Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga.

Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas atau @reksadanacapital!