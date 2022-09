JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru maupun peningkatan aktivitas transaksi investor di Tanah Air, termasuk investor syariah.

Kompetisi MotionTrade Syariah Challenge masih berlangsung hingga akhir September ini. Kompetisi ini merupakan program tahunan untuk mengapresiasi investor syariah teraktif dengan Return on Investment (ROI) tertinggi bagi investor aktif maupun investor baru di aplikasi MotionTrade Syariah. Kini kompetisi trading saham syariah ini telah memasuki periode 2 sejak tanggal 1 Juli 2022 lalu hingga 30 September 2022 mendatang.

MNC Sekuritas masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin mengikuti MotionTrade Syariah Challenge 2022 periode 2! Serupa dengan periode 1, kompetisi ini akan memilih tiga investor syariah teraktif dengan ROI tertinggi sebagai Juara I, Juara 2, dan Juara 3 pada periode 2. Juara 1 akan mendapatkan top up rekening efek Rp 3 juta, voucher belanja MSHOP Rp 500 ribu, dan voucher belanja Legiteamate Rp 500 ribu. Juara 2 akan mendapatkan top up rekening efek Rp 2,5 juta, voucher belanja MSHOP Rp 350 ribu, dan voucher belanja Legiteamate Rp 350 ribu. Juara 3 akan mendapatkan top up rekening efek Rp 2 juta, voucher belanja MSHOP Rp 150 ribu, dan voucher belanja Legiteamate Rp 150 ribu.

Selain itu, investor syariah dengan frekuensi transaksi tertinggi dari seluruh Anggota Bursa yang berpartisipasi berkesempatan memenangkan kategori Best Frequency dengan hadiah top up rekening efek senilai Rp5 juta. Investor terbaik dari seluruh Anggota Bursa yang berpartisipasi juga bisa memenangkan kategori Best Investor dengan hadiah top up rekening efek senilai Rp 10 juta.

Segera buka rekening saham syariah di MNC Sekuritas dan tingkatkan transaksi Anda untuk mengikuti MotionTrade Syariah Challenge 2022 periode 2! Informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan, periode pemenang hingga hadiah dapat dilihat melalui link: bit.ly/motionsyariah2022! Aplikasi MotionTrade kini telah tersedia di AppStore maupun PlayStore dan dapat Anda unduh secara gratis. Dengan memanfaatkan fitur ‘Open Account’, Anda sudah dapat membuka rekening saham dan reksa dana dimana pun dan kapan pun! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!