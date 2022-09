JAKARTA - Harga BBM di Indonesia jadi polemik karena Pertalite dan Solar akhirnya naik. Demo penolakan pun terjadi di mana-mana, bahkan akan berlangsung hingga akhir bulan ini.

Berbanding terbali dengan di Brunei Darussalam. Di negara tersebut tidak pernah ada gejolak harga BBM. Malah harganya sangat-sangat murah.

Brunei Darussalam terkenal dengan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang banyak.

Beberapa harga bensin Shell Regular (RON 90) dijual seharga Rp3.800 per liter, Shell Super (RON 92) Rp5.500 per liter, Shell V-Power (RON 95) Rp8.500 per liter.

Dilansir dari Youtube Erwan Channel, harga BBM tersebut lebih murah dibanding harga es teh. Adapun harga BBM tetap stabil, meskipun harga minyak dunia mengalami turun naik.

Hal ini dikarenakan, tidak banyaknya pemakai kendaraan di Brunei membuat negara tersebut memilki harga BBM yang terjangkau. Meskipun gejolak harga bbm di Brunei tidak memiliki kenaikan.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, terntu harga BBM Brunei jauh lebih murah. Di Indonesia, per 3 September 2022 terjadi kenaikan harga BBM terjadi untuk jenis Pertalite, Pertamax dan Solar di SPBU Pertamina. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.Kemudian, harga Solar yang awalnya dijual Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter.Sedangkan harga Pertamax yang berstatus non-subsidi, naik dari Rp12.500-Rp13.000 per liter menjadi Rp14.500-Rp15.200 per liter.