JAKARTA – Ada promo pertama nabung succor di motiontrade. Untuk menarik minat investasi di pasar modal, MNC Sekuritas bekerja sama dengan Sucor Asset Management melalui “Promo Pertama Nabung Sucor”.

Ada cashback Unit Penyertaan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Money Market Fund senilai Rp25.000,- dengan pembelian produk Reksa Dana Sucor Asset Management apapun di aplikasi MotionTrade.

Cashback akan diberikan kepada 100 (seratus) investor pertama yang belum pernah melakukan transaksi pembelian produk Sucor Asset Management di MotionTrade sebelumnya.

Promo ini berlaku dari tanggal 26 Oktober 2022 hingga 4 November 2022. Pastikan Anda tidak melewatkan promo dari Sucor Asset Management di MotionTrade! Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengakses link bit.ly/promoSucorMT

Nikmati layanan investasi saham dan juga reksa dana dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.