JAKARTA – Laba emiten sektor energi dan batu bara PT Harum Energy Tbk (HRUM) meroket tajam pada kuartal III 2022. Laba HRUM naik signifikan 532,54% secara year on year (yoy), sementara dari sisi pendapatan melesat 241,91% secara yoy.

Berdasarkan IDX 2nd Session Closing, Rabu (2/11/2022), dikutip dari keterbukaan informasi BEI, laba bersih HRUM hingga kuartal III membukukan laba bersih senilai USD237,43 juta, posisi ini melejit 532,54% dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD37,53 juta.

Kenaikan laba bersih HRUM sejalan dengan kenaikan pendapatan. Per akhir September 2022, HRUM membukukan pendapatan senilai USD702,79 juta. Realisasi ini melesat 241,91% dari realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2021 yang hanya USD205,54 juta.

Pendapatan HRUM terdiri atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan senilai USD692,93 juta dan pendapatan sewa senilai USD9,85 juta.

Adapun penjualan batubara ke pasar ekspor mendominasi pendapatan HRUM, yakni mencapai USD618,93 juta. Sementara penjualan batu bara ke pasar lokal sebesar USD73,99 juta.

Pelanggan yang memiliki transaksi melebihi 10% dari jumlah pendapatan neto adalah kepada China Huaneng Group Fuel Co Ltd senilai USD141,89 juta dan Jera Global Markets Pte Ltd. senilai USD125,66 juta.

Hanya saja, sejumlah beban HRUM turut naik seiring naiknya pendapatan. Misalkan, beban pokok pendapatan dan beban langsung yang naik 156% menjadi USD265.56 juta dari sebelumnya USD103,74 juta. Beban penjualan juga naik 447,96% dari semula USD11,43 juta menjadi USD62,64 juta. Respons dari para investor cukup baik terhadap saham HRUM di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun di penutupan sesi II penguatan lebih terbatas. Pada penutupan Rabu (2/11/2022) saham HRUM ditutup naik tipis 1,66% di level 1.530 seiring dengan pelemahan IHSG. Dari sisi valuasi, saham sektor ini memang masih cukup terjangkau. Untuk PER masih di 4,34 kali, PSR di 1,47 kali, PBV di 1,88 kali dan PCFR di 3,34 kali.