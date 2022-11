JAKARTA โ€“ Catat jadwal rights issue PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS). Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak 4,17 miliar saham atau 48,45% dari modal disetor dan ditempatkan.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/11/2022), setiap pemegang 100 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada 22 November pukul 16.00 WIB, berhak atas 94 HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menentukan harga pelaksanaan sebesar Rp410 per saham. Dengan demikian, perseroan mengincar dana sebesar Rp1,71 triliun.

Sementara itu, PT Alim Investindo (AI) yang merupakan pemegang saham utama perseroan dengan kepemilikan 2,39 miliar saham, menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebanyak 123,06 juta HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan sebanyak 2,12 miliar HMETD kepada Kasikorn Vision Financial Company PTE. LTD. (KVF).

Sedangkan, Kasikornbank Public Company Limited (KBank) selaku pemilik 443,90 juta saham dalam perseroan, akan mengalihkan HMETD miliknya sebanyak 417,26 juta HMETD kepada KVF. Lalu, PT Guna Investindo (GI) selaku pemilik 260,67 juta saham dalam perseroan akan mengalihkan HMETD miliknya sebanyak 245,03 juta HMETD kepada KVF.

Perseroan akan menggunakan dana hasil rights issue sebesar 65% untuk penyaluran kredit perseroan, serta sebesar 35% akan digunakan untuk memperluas bisnis dan kapabilitas perseroan.

Secara rinci, sekitar 25% akan digunakan untuk investasi teknologi informasi, terbagi untuk IT Infrastructure, IT Security, dan IT Application. Kemudian, sekitar 5% untuk pengembangan sumber daya manusia, dan sekitar 5% untuk pengembangan jaringan kantor.

โ€œPemegang saham lama yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya, dalam jumlah maksimum sebesar 48,45%,โ€ demikian tertulis dalam prospektus perseroan.

Berikut jadwal Rights Issue BMAS:

Cum HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 18 November 2022

Ex HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 21 November 2022

Cum HMETD di Pasar Tunai : 22 November 2022

Ex HMETD di Pasar Tunai : 23 November 2022

Distribusi HMETD : 23 November 2022

Pencatatan Efek di BEI : 24 November 2022

Perdagangan HMETD : 24 November 2022 hingga 30 November 2022

Pelaksanaan HMETD : 24 November 2022 hingga 30 November 2022