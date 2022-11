JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Grafik saham sangat penting bagi seorang trader atau investor untuk melakukan analisis suatu saham. Analisis menggunakan grafik harga saham sebagai tolok ukur kinerja sebuah saham disebut dengan analisis teknikal. Trader atau investor pemula yang baru mulai terjun ke dunia saham tentunya perlu mengetahui jenis-jenis grafik yang terdapat dalam dunia saham. Berikut ini adalah 3 (tiga) jenis grafik saham yang perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Line Chart

Line chart merupakan jenis grafik yang paling sederhana. Grafik ini berbentuk garis dan hanya menampilkan pergerakan harga saham emiten setelah perdagangan ditutup (closing prices). Line chart cocok digunakan untuk pemula yang baru memulai trading saham atau investor jangka panjang untuk melihat sekilas bagaimana tren pergerakan saham saat ini. Cara membaca grafik line chart sangat mudah, cukup tentukan rentang waktu interval pergerakan harga saham yang ingin dilihat, lalu simpulkan apakah harga saham tersebut sedang naik, bergerak terbatas, atau menurun.

2. Bar Chart

Bar chart adalah grafik berbentuk batang yang menampilkan informasi lengkap mengenai harga saham, mulai dari harga pembukaan (opening price), harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan (closing price). Warna hijau pada grafik jenis ini menandakan harga saham penutupan (closing price) pada interval waktu tertentu lebih tinggi dari harga pembukaan (opening price), sedangkan warna merah menunjukkan bahwa harga saham penutupan lebih rendah dari harga pembukaan.

3. Candlestick Chart

Grafik saham lilin atau candlestick chart merupakan jenis grafik yang paling sering digunakan untuk menganalisis saham. Candlestick chart juga memiliki 2 (dua) warna yaitu hijau untuk menunjukkan harga saham yang sedang naik dan merah untuk menunjukkan harga saham mengalami penurunan. Grafik ini menyerupai lilin yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tubuh (body) yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh harga saham bergerak dalam interval waktu tertentu sejak pembukaan (open) hingga penutupan (close).

2. Sumbu atas (upper shadow) yang berfungsi untuk menunjukkan harga tertinggi (high) suatu saham pada interval waktu tertentu.

3. Sumbu bawah (lower shadow) untuk menunjukkan info harga terendah suatu saham dalam interval waktu tertentu.

Pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat melihat grafik saham sesuai kebutuhan Anda. Salah satunya menggunakan TradingView Chart yang dapat diakses pada bagian 'Menu', sub-menu 'Chart' dan 'TradingView Chart'. Pada fitur ini, Anda dapat melihat grafik dan tren dari berbagai saham. Anda tinggal mengetik kode saham incaran Anda, lalu Anda dapat melihat grafik dan tren kode saham tersebut. Grafik dan tren yang Anda lihat dapat disesuaikan sesuai dengan periode waktu, yaitu: hari (d), pekan (w) dan bulan (m).