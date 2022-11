JAKARTA - Direktur Djarum sekaligus Wakil Komisaris Utama BELI Honky Harjo memborong saham di PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli. Honky melakukan transaksi pembelian saham Blibli sebanyak 3.598.800 lembar.

Corporate Secretary BELI Eric Alamsjah Winarta mengatakan, tanggal transaksi dilakukan pada 17 November 2022 dan Honky Harjo melakukan setidaknya transaksi sebanyak lima kali dengan total 3,5 juta saham senilai Rp1,76 miliar.

Adapun rincian transaksi tersebut ialah sebanyak 208.700 lembar dibeli dengan harga Rp482 per saham, 82.400 lembar dibeli dengan harga Rp484 per saham.

Kemudian 288.900 lebar dibeli dengan harga Rp486 per saham, 512.200 lembar saham dibeli dengan harga 488 per saham. Terakhir, sebanyak 2.506.600 saham dibeli dengan harga Rp500 per saham.Â

Transaksi ini mengakibatkan jumlah kepemilikan saham Honky pada BELI sebanyak 128,45 juta lembar. Sebelumnya, Honky Harjo juga melakukan beberapa kali aksi beli pada saham BELI, yang terakhir dilakukan pada 10 November 2022 dan 11 November 2022. Rinciannya, total saham yang dibeli Honky pada 10 November 2022 adalah sebanyak 63,39 juta saham di harga Rp459,947 per saham. Sementara itu, pada 11 November 2022 Honky membeli sebanyak 12,46 juta saham Blibli. Pembelian ini dilakukan Honky sebanyak empat kali dalam harga yang berbeda.