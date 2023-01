JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Memasuki perdagangan awal tahun, investor tentunya berharap ada sentimen positif terhadap harga saham.

January Effect merupakan fenomena untuk membuka peluang bagi para investor untuk membeli saham ketika harga lebih rendah dan menjualnya ketika harga saham naik di awal tahun. Berikut ini merupakan 3 strategi yang telah MotionTrade rangkum untuk memanfaatkan fenomena January Effect:

1. Melakukan Pembelian Saham Pada Awal Januari

Investor dapat melakukan pembelian saham pada awal bulan Januari, atau hold saham yang telah dimiliki di bulan sebelumnya untuk memanfaatkan kenaikan harga saham yang terjadi di bulan Januari. Bagi Anda yang ingin membeli saham pada awal bulan Januari, Anda dapat memilih saham yang memiliki kinerja baik, atau yang berpotensi untuk mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi.

2. Tetap Perhatikan Analisis

Bagi penganut value investing, strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang January Effect adalah dengan melakukan analisis fundamental agar dapat menentukan saham berfundamental baik dengan harga yang murah.

Anda juga dapat melirik saham small cap karena saham berkapitalisasi kecil dapat berpeluang untuk mengalami pertumbuhan pada periode ini. Namun, tetap pastikan untuk memantau dan menganalisa baik secara fundamental atau teknikal.

3. Menjaga Dana Cadangan

Selain berinvestasi, investor harus memastikan untuk memiliki dana cadangan yang cukup untuk mengantisipasi fluktuasi harga saham yang terjadi pada bulan Januari. Adanya dana cadangan tentunya dapat membantu investor apabila membutuhkan dana darurat sehingga tetap bertahan di pasar saham sambil menunggu kenaikan harga yang diharapkan.

