JAKARTA - MNC Sekuritas kembali menggelar instagram live dengan tujuan mengedukasi calon investor. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dalam penutupan perdagangan Bursa Efek indonesia tahun 2022 yang menyampaikan bahwa pertumbuhan indeks saham syariah naik sebesar 9,41% dibandingkan dengan tahun 2021. Pertumbuhan ini tentunya didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, sehingga kebutuhan akan produk-produk syariah pun juga cukup besar.

Jika masih ragu kehalalan hasil investasi saham, ingin belajar mengenai investasi saham syariah, atau memiliki banyak pertanyaan seputar saham syariah, maka ini waktu yang tepat untuk Anda mencari tahu informasi mengenai pasar modal syariah dan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah. Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live MNC Sekuritas “NANAS: Nanya-Nanya Syariah” pada Rabu (18/1/2023) pukul 16.00 WIB bersama pembicara Wildan Syuruq dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, dan dipandu oleh Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Zahra Nur Khadijah melalui instagram @mncsekuritas.

