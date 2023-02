JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) menerima penghargaan dari Majalah Penghargaan Indonesia dalam acara The Winner Awards 2023.

Dalam gelaran tersebut, Head of Marketing Communication MNC Life Septika Helena Sihite menerima penghargaan sebagai No.1 The Best Inspiring Women 2023.

Menurut Direktur Majalah Penghargaan Indonesia Rajasa Pranadewa, penghargaan The Best Inspiring Women 2023 diberikan kepada sosok-sosok perempuan yang memberikan inspirasi karena telah berhasil bekerja secara professional di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat.

"Bagaimana kita menilai sosok-sosok inspiratif perempuan bahwa perempuan itu banyak yang bilang hakikatnya lemah tetapi tidak di era yang sudah digitalisasi di era yang sudah modernisasi ini perempuan bisa menunjukkan kualitas kinerjanya secara profesional dan menyamakan di ruang kerja bersama laki-laki " kata Rajasa kepada MPI di Hotel Aston, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Sementara itu, Head of Marketing Communication MNC Life Septika Helena Sihite mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan, ia dedikasikan penghargaan yang diterima untuk masyarakat dan nasabah setia MNC Life.

"Pada malam ini kita bersyukur sekali karena MNC Life tempat di mana saya bekerja memperoleh salah satu penghargaan Best Inspiring Woman di tahun 2023 ini. Saya sangat berharap kedepannya MNC Life bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih maju lagi terutama berkreasi dan berkreativitas dalam mengembangkan literasi keuangan," tuturnya. Sebagai informasi, Majalah Penghargaan Indonesia adalah lembaga independen untuk menilai kinerja perusahaan, lembaga, lembaga pendidikan maupun sosok-sosok atau tokoh-tokoh inspiratif yang ada di birokrat, eksekutif, pendidik maupun pengusaha.