JAKARTA – Cara memantau grafik pergerakan saham dengan fitur time Frame Chart di MotionTrade. Aplikasi MotionTrade milik MNC Sekuritas terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin investasi.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. Dalam dunia trading saham, chart atau grafik digunakan untuk membantu menganalisa tren berdasarkan data pasar.

Misalnya, penggunaan Time Frame Chart yang dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada proses analisis terhadap tren harga saham pada jangka waktu tertentu. Time Frame merupakan periode waktu tertentu pada grafik harga yang mencerminkan kondisi dan juga tren yang tengah berlangsung di pasar. Time frame memiliki kategori waktu yang beragam, terdiri dari Day/Daily(D), Month/Monthly (M) dan Year (Y).

Pada aplikasi trading MotionTrade, Anda bisa menggunakan “Time Frame Chart” untuk melihat analisis pergerakan harga tren saham sesuai dengan periode waktu yang diinginkan. Fitur ini dapat membantu trader untuk menganalisa dan melihat gambaran besar arah market dalam periode harian hingga maksimal 5 tahun.

Untuk mengakses “Time Frame Chart” dalam aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengikuti langkah berikut ini:

1. Di Beranda, mulai dengan pilih menu Stock | Fund lalu pilih bagian “Chart”

2. Pilih Chart

3. Klik Switch Chart

4. Anda dapat memilih periode yang diinginkan (1D, 5D, 1M, 3M, 6M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, Max)

Pada aplikasi MotionTrade, Anda juga dapat melihat berbagai chart lainnya seperti:

1. “Intraday Chart” yang menampilkan grafik dari sebuah saham dalam rentang waktu satu hari sejak jam pembukaan bursa hingga penutupan bursa.

2. “Trading View Chart” yang dihadirkan untuk melengkapi analisis teknikal para pelaku pasar.

3. “Stock Heatmap” yang membantu trader untuk menganalisa pergerakan volume transaksi saham melalui representasi bidang dan

warna yang berbeda-beda sehingga membantu untuk membuat keputusan trading yang lebih komprehensif.

Anda dapat menyaksikan tutorial menu Charting selengkapnya melalui YouTube MNC Sekuritas, atau akses melalui link: youtube.com/watch?v=I7DjmGd0Rcs

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!