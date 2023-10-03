IPO, Logisticsplus (LOPI) Bidik Dana Rp30 Miliar

JAKARTA - PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) memulai penawaran umum perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). LOPI mematok harga Rp100 per saham, dengan membidik total dana sebesar Rp30 miliar.

Sesuai jadwal, penawaran umum dimulai pada hari ini, 3 Oktober sampai 9 Oktober 2023. Selanjutnya, penjatahan dilakukan pada 9 Oktober 2023 dan distribusi saham secara Elektronik pada 10 Oktober 2023, sedangkan pencatatan di BEI rencananya pada 11 Oktober 2023.

Melalui gelaran IPO, LOPI menawarkan sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau setara dengan 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam.

Direktur Utama PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) Wahyu Dwi Jatmiko mengatakan pertumbuhan perekonomian domestik pasca-pandemi akan mendorong sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

"Pada kuartal I/2023 lalu sektor transportasi dan pergudangan tumbuh signifikan di Indonesia, dengan demikian hal itu akan sejalan dengan peluang pertumbuhan perusahaan kami ke depan. Apalagi kami memiliki harga penetapan saham yang cukup murah dan layak bagi para investor saat ini," kata Wahyu dalam keterangan Selasa (2/10/2023).

Wahyu menambahkan pihaknya fokus untuk meningkatkan performa fundamental, dengan mendorong perolehan sejumlah kontrak baru di salah satu Anak perusahaan Pertamina Holding.

"Perseroan menjajaki kerjasama dengan Angkasa Pura, hingga melakukan finalisasi Kontrak Kerja dengan Cimory, FKS food, dan Semen Indonesia Distribusi," paparnya.