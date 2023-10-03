Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Logisticsplus (LOPI) Bidik Dana Rp30 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:49 WIB
IPO, Logisticsplus (LOPI) Bidik Dana Rp30 Miliar
IPO Logisticplus masuki masa penawaran (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) memulai penawaran umum perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). LOPI mematok harga Rp100 per saham, dengan membidik total dana sebesar Rp30 miliar.

Sesuai jadwal, penawaran umum dimulai pada hari ini, 3 Oktober sampai 9 Oktober 2023. Selanjutnya, penjatahan dilakukan pada 9 Oktober 2023 dan distribusi saham secara Elektronik pada 10 Oktober 2023, sedangkan pencatatan di BEI rencananya pada 11 Oktober 2023.

Melalui gelaran IPO, LOPI menawarkan sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau setara dengan 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam.

Direktur Utama PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) Wahyu Dwi Jatmiko mengatakan pertumbuhan perekonomian domestik pasca-pandemi akan mendorong sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

"Pada kuartal I/2023 lalu sektor transportasi dan pergudangan tumbuh signifikan di Indonesia, dengan demikian hal itu akan sejalan dengan peluang pertumbuhan perusahaan kami ke depan. Apalagi kami memiliki harga penetapan saham yang cukup murah dan layak bagi para investor saat ini," kata Wahyu dalam keterangan Selasa (2/10/2023).

Wahyu menambahkan pihaknya fokus untuk meningkatkan performa fundamental, dengan mendorong perolehan sejumlah kontrak baru di salah satu Anak perusahaan Pertamina Holding.

"Perseroan menjajaki kerjasama dengan Angkasa Pura, hingga melakukan finalisasi Kontrak Kerja dengan Cimory, FKS food, dan Semen Indonesia Distribusi," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176649/boy_thohir-v9Us_large.png
Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722/purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement