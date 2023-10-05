Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Asyik! Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang hingga 2024

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:43 WIB
Asyik! Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang hingga 2024
Bansos beras cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Februari 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bansos beras diperpanjang periodenya atau pada Desember 2023 hingga Januari, Februari 2024. Rencana itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya mengatakan bahwa saat ini penyaluran bantuan pangan tersebut sudah memasuki tahap kedua atau selama September, Oktober, November tahun ini.

Erick menilai program bantuan pangan sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat untuk tiga bulan menjadi wujud komitmen BUMN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Semoga upaya ini dapat membantu masyarakat kita yang pada hari ini membutuhkan bantuan beras," ungkapnya saat ditemui di PIBC, Jakarta Timur.

1 2
