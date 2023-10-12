Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Kontak WA Bisa Disadap oleh Pinjol? Ini Penjelasannya

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:04 WIB
Apakah Kontak WA Bisa Disadap oleh Pinjol? Ini Penjelasannya
Apakah pinjol bisa sadap kontak WA? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah kontak WA bisa disadap oleh pinjol? Begini penjelasannya agar pengguna tidak terjebak.

Sekarang ini banyak masyarakat yang mulai menggunakan pinjaman online (pinjol). Pasalnya, pinjol sangat membantu masyarakat mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan hidupnya.

Namun di balik itu semua, masyarakat perlu selalu waspada dan berhati-hati sebelum melakukan pinjol.

Belakangan ini ramai sekali di media sosial mengenai isu pinjol ilegal yang menyadap kontak WA nasabahnya.

Lantas apakah kontak WA bisa disadap oleh pinjol?

Dirangkum Okezone, Kamis (12/10/2023), pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerap sekali melakukan praktik menyadap kontak WA nasabahnya.

Hal ini dikarenakan, nasabah tidak membayar hutangnya tepat waktu. Sehingga pinjol ilegal ini mengakses beberapa kontak WA nasabahnya untuk menagih ke beberapa kontak yang ada.

