Bahas TikTok Shop, Kadin: Harus Patuhi Regulasi

JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendukung komitmen pemerintah yang meminta TikTok mematuhi regulasi apabila ingin kembali membuka TikTok Shop di Tanah Air.

"Kita mendukung pemerintah sepenuhnya. Tadi sudah saya singgung setiap perusahaan yang akan beroperasi di indonesia harus sesuai dengan regulasi, itu yang kita minta," kata Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi ketika ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Diungkapkan Yukki, Kadin Indonesia juga seringkali memberikan edukasi terhadap pelaku UMKM untuk melek digitalisasi lantaran dunia ini telah berubah.

Oleh karena itu, pihaknya juga meminta setiap pelaku bisnis di Indonesia harus melakukan transformasi dan beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

"Ini komitmen kita. Saya sendiri minggu lalu sempat berkomunikasi dengan Pak Teten saya bilang Pak Teten, Kadin Indonesia bersama bersama-sama pemerintah khususnya Kemenkop UKM untuk mengamankan komitmen kita bersama karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan UMKM," jelasnya.