HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produsen Indomie (ICBP) Raup Laba Rp7,06 Triliun di Kuartal III-2023, Naik 113,3%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:22 WIB
Produsen Indomie (ICBP) Raup Laba Rp7,06 Triliun di Kuartal III-2023, Naik 113,3%
Saham ICBP Raup Laba (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp7,06 triliun hingga kuartal III-2023. Realisasi itu meningkat 113,34% year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp3,30 triliun.

Performa bottomline ini mendorong laba per saham dasar ICBP melonjak di level Rp605, dari semula sebesar Rp284 per saham.

Peningkatan laba berlangsung seiring penjualan ICBP yang naik sebesar 4,90% yoy menjadi Rp51,30 triliun. Penjualan mie instan di pasar domestik menjadi tulang punggung perseroan senilai Rp38,11 triliun, disusul produk Dairy yang mencapai Rp6,81 triliun.

Adapun produk makanan ringan menduduki urutan ketiga sebanyak Rp3,23 triliun, disusul penyedap makanan dan nutrisi masing-masing Rp2,85 triliun, dan Rp890,05 miliar, demikian mengutip laporan keuangan, Selasa (31/10/2023).

Porsi ekspor ICBP menembus angka Rp15an triliun, yang sebagian besar diserap oleh pasar Timur Tengah dan Afrika sebanyak Rp11,54 triliun, disusul kawasan Asia lainnya mencapai Rp1,19 triliun, dan regional lain Rp1,82 triliun.

Halaman:
1 2
