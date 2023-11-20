MNC Asset Prediksi Industri Reksa Dana Tak Terdampak Tahun Politik

JAKARTA - MNC Asset Management memprediksi industri reksa dana tidak terpengaruh dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya mengatakan, industri reksa dana secara khusus tidak terpengaruh tahun politik karena mayoritas pemilih merupakan generasi milenial yang melek digital dan informasi.

BACA JUGA: MNC Asset Gandeng KSPM FEB USU Bahas Pentingnya Kelola Keuangan bagi Milenial dan Gen Z

“Kami lihat khususnya investor reksa dana, mayoritas generasi milenial. Tapi kalau dari investor luar negeri itu masih wait and see, namun bukan karena politik tapi geopolitik yang memanas dan dampak dari keputusan suku bunga The Fed,” kata Dimas dikutip, Senin (20/11/2023).

Di tahun 2024, MNC Asset menargetkan komunitas dapat berkontribusi sebesar 5% dari keseluruhan jumlah nasabah perusahaan. Saat ini, perusahaan tengah memperluas jangkauan pasar reksa dana ke berbagai kalangan masyarakat, terkhusus komunitas.

“Kami fokusnya ke ritel, saat ini nasabah lebih minat ke reksadana pasar uang dan pendapatan tetap karena fluktuasinya lebih kecil,” ujar Dimas.